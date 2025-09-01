Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wspomnienia osadników Szczecina zostaną przeczytane przez artystów

Region Julia Nowicka

Materiały organizatora.
Materiały organizatora.
Wspomnienia przed i powojennych mieszkańców Szczecina w interpretacji aktorów, działaczy społecznych i dziennikarki Szczecina.
Na podwórku przy ul. Jagiellońskiej 61 w Szczecinie odbędzie się wydarzenie "Na Głosy. Czytamy wspomnienia osadników" organizowane przez Stowarzyszenie "Oswajanie miasta". Mieszkańcy będą mogli poznać fragmenty pamiętników pierwszych, powojennych osadników tych ziem.

Start wydarzenia o godzinie 18. Wstęp wolny.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Najnowsze podcasty