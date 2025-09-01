Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kotwica Kołobrzeg badana przez prokuraturę

Region Przemysław Polanin

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Chociaż była już pierwszoligowa Kotwica Kołobrzeg zniknęła z piłkarskiej mapy Polski, to nie milkną echa dotyczące zarządzania klubem. Sprawę na wniosek byłych piłkarzy Perły Bałtyku bada prokuratura.
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył pełnomocnik 18 piłkarzy.

Potwierdza to Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Zarzucają władzom Kotwicy poświadczenie nieprawdy w dokumentacji, która miała służyć uzyskaniu przez Kotwice dotacji celowej na rok 2025.

Zgłaszający twierdzą również, że władze Kotwy doprowadziły zawodników do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nakłaniając ich do podpisywania ugód dotyczących opóźnień w wypłatach, które ostatecznie nigdy nie wpłynęły.

Postępowanie w tej sprawie dopiero się rozpoczęło. Tymczasem o zwrot dotacji wypłaconej Kotwicy wystąpił urząd miasta – mówi rzecznik magistratu Michał Kujaczyński. - W związku z tym, że minął termin, natomiast nie zostało złożone sprawozdanie, rzeczywiście miasto rozpoczęło procedurę.

W tym roku ratusz wypłacił Kotwicy 1,5 mln zł.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina.
Relacja Przemysława Polanina z audycji Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

