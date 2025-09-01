Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Deptak bez hulajnóg? Jest pomysł szczecińskich działaczy

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczeciński Deptak Bogusława strefą wolną od hulajnóg elektrycznych – z takim pomysłem wyszli działacze Unii Pracy, którzy chcą w ten sposób poprawić bezpieczeństwo pieszych.
W tym miejscu już dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, to konsekwencja brawurowej jazdy i poruszania się po nierównej nawierzchni – mówi Michał Peno z Unii Pracy.

- To w zasadzie jest nie tylko ten odcinek, ale trzeba by się zainteresować choćby Wojska Polskiego, oczywiście Wały Chrobrego i parki też ograniczenie do 15 km na godzinę albo wyłączenie odcinków z ruchu. Także pierwszy krok, żeby nam się po prostu razem lepiej przemieszczało, żyło w mieście - mówi Peno.

Pomysłodawcy liczą na to, że projekt zostanie poparty przez tych wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie. Mimo to mieszkańcy są podzieleni co do inicjatywy.

- Bardzo słaby pomysł. Po prostu hulajnogi ułatwiają poruszanie się i może tutaj jest słaba powierzchnia, ale dużo ułatwia. - A jeżeli to jest na zasadzie robienia z głową, to nie trzeba nowych regulacji. - Dla mnie one nie stanowią problemu, więc równie dobrze mogłyby sobie jeździć. Tylko one mają też ograniczoną prędkość. To żeby było powiedzmy ograniczenie prędkości. - W jakiś ograniczeniach czasowych tak, gdzie jest największy natłok ludzi, ale myślę, że wszystko zależy od człowieka jak kto jeździ - mówią szczecinianie.

Wniosek o wprowadzenie zakazu wpłynął do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
W tym miejscu już dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, to konsekwencja brawurowej jazdy i poruszania się po nierównej nawierzchni – mówi Michał Peno z Unii Pracy.
Pomysłodawcy liczą na to, że projekt zostanie poparty przez tych wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie. Mimo to mieszkańcy są podzieleni co do inicjatywy.
Relacja Antoniego Stefańskiego z audycji Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

