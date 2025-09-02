Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowy rok szkolny. "Reformy często są pozorne, są też potrzebne"

Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Początek roku szkolnego za nami. Przed uczniami wiele zmian - między innymi wprowadzenie nowych przedmiotów takich jak edukacja zdrowotna i obywatelska.
- Te reformy często są pozorne - stwierdziła w audycji "Radio Szczecin na wieczór" Dorota Kujawa-Weinke, dyrektor Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej Montessori w Elblągu. - Są też potrzebne. Myślę, że one też wpłyną na to, aby trochę inaczej popatrzeć na szkoły, jako też miejsce spotkań, miejsce mówienia chociażby o emocjach, miejsce kształtowania postaw obywatelskich.

- Dzieci, które rozpoczęły rok szkolny, nie mają czasu na kolejne reformy - przekonywała Natalia Bielawska, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i w liceum w Warszawie. - Tylko trzeba przyjść do klasy i uczyć się z tymi młodymi ludźmi, jak być w świecie tu i teraz, w tym świecie bardzo niepewnym, w tym świecie pełnym lęku.

Jednak najbardziej rewolucyjne zmiany mają wejść w życie we wrześniu przyszłego roku. Wówczas w szkołach ma zostać wprowadzona uproszczona i spójna podstawa programowa, a większy nacisk ma być postawiony na zajęcia praktyczne i projektowe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
