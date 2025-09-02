Rosyjski atak, są zabici i ranni

Minionej doby Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując drony, rakiety i samoloty. Są zabici i ranni. Ukraińska armia przeprowadziła w odwecie ataki na terytorium agresora.





Kijów odpowiedział atakiem odwetowym na Rostów nad Donem. Wskutek eksplozji dronów uszkodzone są dwa wielopiętrowe domy. Ponieważ w jednym z mieszkań znaleziono niewybuch, lokalna administracja zarządziła ewakuację 320 mieszkańców.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

W nocy rosyjskie drony eksplodowały w kilku rejonach Ukrainy. Wybuchy spowodowały zniszczenia między innymi w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim. Zginęła jedna osoba, a kilka jest rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i budynki lokalnych firm. W Sumach eksplozje dronów spowodowały pożary kamienic.