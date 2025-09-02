Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Po alkoholu i z sądowymi zakazami za kółkiem

Elżbieta Bielecka

Fot. KPP Sławno
Fot. KPP Sławno
3,5 promila alkoholu w organizmie i trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów - miał kierowca, który spowodował kolizję w miejscowości Barzowice pod Darłowem.
Stłuczkę zgłosiła kierująca samochodem, w który uderzył poruszający się skodą mężczyzna. Według jej relacji, do kolizji doszło na remontowanym odcinku drogi, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Kiedy policjanci badali sprawę na miejscu, skoda ze sprawcą za kółkiem przejechała obok nich. Funkcjonariusze pojechali za nim i zatrzymali go. 36-latek miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Poza tym okazało się, że miał cztery zakazy prowadzenia pojazdów - w tym jeden dożywotni.

Został zatrzymany, a sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie. Grozi mu 5 lat więzienia.

