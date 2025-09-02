Poseł Jaskulski o wizycie prezydenta w USA: mocno trzymam kciuki

W kwestii reparacji powinniśmy z Niemcami rozmawiać, ale nie w taki sposób, jak proponuje to prezydent Karol Nawrocki - w ten sposób poseł KO Patryk Jaskulski skomentował słowa prezydenta podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie domagał się reparacji od Niemiec za zniszczenia w czasie II wojny światowej. Gość "Rozmów pod krawatem" skomentował spotkanie prezydenta i premiera tuż po wczorajszych uroczystościach.
- Kwestie bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Osobiście liczę na pozytywne efekty wizyty prezydenta w USA - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Patryk Jaskulski. - Ja może zaskoczę, ale mocno trzymam kciuki, aby pan Karol Nawrocki z Waszyngtonu przywiózł coś więcej niż tylko fotografię, ale coś dobrego, pomyślnego dla państwa polskiego. Czekam z wypiekami na twarzy.
Odnosząc się do kolejnego weta prezydenta Nawrockiego, poseł KO stwierdził - pan prezydent realizuje strategię "im gorzej, tym lepiej". Prezydent Nawrocki zawetował w piątek nowelizację ustawy tzw. lex Kamilek. To siódme prezydenckie weto od początku kadencji. Zdaniem Patryka Jaskulskiego, takie decyzje prezydenta będą działać na niekorzyść obywateli, którzy zaczną dostrzegać negatywne konsekwencje.
