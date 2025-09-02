Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Poseł Jaskulski o wizycie prezydenta w USA: mocno trzymam kciuki

Region Piotr Tolko

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W kwestii reparacji powinniśmy z Niemcami rozmawiać, ale nie w taki sposób, jak proponuje to prezydent Karol Nawrocki - w ten sposób poseł KO Patryk Jaskulski skomentował słowa prezydenta podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie domagał się reparacji od Niemiec za zniszczenia w czasie II wojny światowej. Gość "Rozmów pod krawatem" skomentował spotkanie prezydenta i premiera tuż po wczorajszych uroczystościach.
Kluczowe kwestie do poruszenia przez prezydenta w Białym Domu. Rząd przyjął stanowisko

Kluczowe kwestie do poruszenia przez prezydenta w Białym Domu. Rząd przyjął stanowisko

Poseł KO krytykuje prezydenta za słowa o reparacjach
Patryk Jaskulski
W środę prezydent RP spotka się z prezydentem USA
Prezydent: musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego [ZDJĘCIA]
Karol Nawrocki i Donald Tusk odbyli krótką rozmowę po uroczystościach na Westerplatte. Wszystko wskazuje, że dotyczyła ona wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych i tematów tam poruszanych.

- Kwestie bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Osobiście liczę na pozytywne efekty wizyty prezydenta w USA - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Patryk Jaskulski. - Ja może zaskoczę, ale mocno trzymam kciuki, aby pan Karol Nawrocki z Waszyngtonu przywiózł coś więcej niż tylko fotografię, ale coś dobrego, pomyślnego dla państwa polskiego. Czekam z wypiekami na twarzy.

Odnosząc się do kolejnego weta prezydenta Nawrockiego, poseł KO stwierdził - pan prezydent realizuje strategię "im gorzej, tym lepiej". Prezydent Nawrocki zawetował w piątek nowelizację ustawy tzw. lex Kamilek. To siódme prezydenckie weto od początku kadencji. Zdaniem Patryka Jaskulskiego, takie decyzje prezydenta będą działać na niekorzyść obywateli, którzy zaczną dostrzegać negatywne konsekwencje.

W środę gościem "Rozmów pod krawatem" będzie ekonomista prof. Dariusz Zarzecki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Kwestie bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Osobiście liczę na pozytywne efekty wizyty prezydenta w USA - mówi Patryk Jaskulski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7804 razy)
  2. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 5819 razy)
  3. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5223 razy)
  4. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4588 razy)
  5. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4300 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Patryk Jaskulski
Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ROZMOWA]
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Palczyński
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artyści upiększyli filary Trasy Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty