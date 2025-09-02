Poseł Jaskulski o wizycie prezydenta w USA: mocno trzymam kciuki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W kwestii reparacji powinniśmy z Niemcami rozmawiać, ale nie w taki sposób, jak proponuje to prezydent Karol Nawrocki - w ten sposób poseł KO Patryk Jaskulski skomentował słowa prezydenta podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie domagał się reparacji od Niemiec za zniszczenia w czasie II wojny światowej. Gość "Rozmów pod krawatem" skomentował spotkanie prezydenta i premiera tuż po wczorajszych uroczystościach.