Wybory do rad osiedlowych. To cechy perfekcyjnego kandydata

Spostrzegawczy, lubiący kontakt z ludźmi i chcący wprowadzić zmiany w swoim otoczeniu. To niektóre z cech charakteryzujących perfekcyjnego kandydata na radnego osiedla. Nowych przedstawicieli mieszkańcy Szczecina wybiorą pod koniec września - kandydaci na zgłoszenie mają jeszcze 5 dni.

- To właśnie Rada Osiedla często stoi za dużymi inwestycjami, które ułatwiają życie mieszkańcom - wskazuje Małgorzata Wleklak, radna miasta z klubu KO, która wcześniej działała w Radzie Osiedla Dąbie. - Mieliśmy do dyspozycji jednomilionowy budżet na różne drobne inwestycje na osiedlu, jak np. doświetlenie przejść dla pieszych, doposażenie placu zabaw, interaktywne pasy u nas w Dąbiu.



- Radny jest również przedstawicielem mieszkańców swojego osiedla na wyższych stopniach samorządowych - dodaje Andrzej Radziwinowicz z klubu KO, który dwie kadencje był radnym osiedla Arkońskie-Niemierzyn. - Jeśli mieszkańcy nie zgadzają się z decyzjami prezydenta czy rady miasta, radny osiedla jest po to, żeby krzyczeć. Protestować przeciwko temu, co robi miasto, jeśli w jego odczuciu jest to niekorzystne dla danego osiedla i zabiegać o to, aby pewne rozwiązania były lepsze dla tych mieszkańców, których on reprezentuje.



Rada Osiedla nie powstanie, jeśli kandydatów będzie mniej niż przewidzianych mandatów. Kandydatem może być każdy pełnoletni mieszkaniec osiedla, który zbierze 20 podpisów. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta.



Wybory na radnych osiedli odbędą się w niedzielę 28 września.



