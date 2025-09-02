Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Czas bezbronnych seniorów właśnie się skończył. Zakończyły się drugie zajęcia samoobrony dla starszych szczecinian.
Pod okiem instruktora uczyli się podstawowych technik obrony i reagowania w trudnych sytuacjach.

- Każdy ruch, każde wyjście to jest fajne. - Nie dałabym sobie, żeby ktoś mnie uderzył. - Będę mogła sobie bezpiecznie wychodzić, nie będę się bała. - Jak widzą taką, to się boją. - Nikt nie będzie podchodził. Zaraz zobaczą i powiedzą daleko od niej. Nawet jak szłam i jakiś facet szedł i nogę podniósł, to ja już byłam gotowa z kopem. - Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości - to głosy kobiet, które biorą udział w zajęciach.

- Podstawowe ruchy i techniki samoobrony, zawsze w przypadku niebezpieczeństwa mogą się przydać - mówi Wiktor "Orkan" Głowacki, prowadzący zajęcia. - W przypadku zagrożeń, a więc poprzez zabór mienia, torebki, zawsze seniorzy mogą sobie dać radę. Oczywiście fajnie by było, gdyby te osoby miały jeszcze gdzieś przy nadgarstku gwizdek i w ten sposób by przywołały pomoc.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w każdy wtorek o godzinie 11.00. W ładną pogodę przy Ścianie Płaczu w alei Wojska Polskiego, gdy pada deszcz zajęcia odbywają się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Królowej Jadwigi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]



