Mniej miodu w tym roku

W tym roku jest mniej miodu. Pszczelarze z Zachodniopomorskiego przyznają, że między innymi warunki pogodowe nie sprzyjały tego sezonu owadom, dlatego warto pomyśleć o zimowych zapasach.

W części pasiek trwają ostatnie przed jesienią zbiory miodu. Justyna Chyża, pszczelarka z Warnkowa w gminie Nowogard przyznaje, że ten rok był przyniósł mniej zbiorów od poprzedniego.



- Było gorzej. Lipy mieliśmy połowę mniej więcej tego, co w zeszłym roku, czy wiosennego miodu, pomimo że rzepak był blisko. Bardzo słabo. Jest to odczuwalne, bo my już sprzedaliśmy praktycznie połowę tego, co mieliśmy - powiedziała Chyża.



Zdaniem Krzysztofa Łukasiewicza, eksperta od pszczół z Suchlicy w gminie Dębno, do tej sytuacji przyczyniła się między innymi kapryśna pogoda.



- Widzimy, jak się zmieniają warunki pogodowe. Nie tylko klimatyczne, również warunki chorobowe. Nowe choroby, z którymi mamy do czynienia u pszczół - powiedział Łukaszewicz.



Pszczelarze uspokajają, że mimo mniejszych plonów, cena miodu pozostaje bez zmian.



