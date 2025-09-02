Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mniej miodu w tym roku

Region Joanna Maraszek

źródło: https://pixabay.com/pl/4770245/Gasfull/CC0 - domena publiczna
źródło: https://pixabay.com/pl/4770245/Gasfull/CC0 - domena publiczna
W tym roku jest mniej miodu. Pszczelarze z Zachodniopomorskiego przyznają, że między innymi warunki pogodowe nie sprzyjały tego sezonu owadom, dlatego warto pomyśleć o zimowych zapasach.
W części pasiek trwają ostatnie przed jesienią zbiory miodu. Justyna Chyża, pszczelarka z Warnkowa w gminie Nowogard przyznaje, że ten rok był przyniósł mniej zbiorów od poprzedniego.

- Było gorzej. Lipy mieliśmy połowę mniej więcej tego, co w zeszłym roku, czy wiosennego miodu, pomimo że rzepak był blisko. Bardzo słabo. Jest to odczuwalne, bo my już sprzedaliśmy praktycznie połowę tego, co mieliśmy - powiedziała Chyża.

Zdaniem Krzysztofa Łukasiewicza, eksperta od pszczół z Suchlicy w gminie Dębno, do tej sytuacji przyczyniła się między innymi kapryśna pogoda.

- Widzimy, jak się zmieniają warunki pogodowe. Nie tylko klimatyczne, również warunki chorobowe. Nowe choroby, z którymi mamy do czynienia u pszczół - powiedział Łukaszewicz.

Pszczelarze uspokajają, że mimo mniejszych plonów, cena miodu pozostaje bez zmian.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

