Nowy dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Konkurs na dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego został rozstrzygnięty.
Placówką pokieruje Dorota Łabinowicz, która pełniła wcześniej obowiązki zastępcy dyrektora WSPR. Wcześniej przez 22 lata pracowała w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, z czego 17 lat na stanowisku dyrektora. Za długoletnią pracę na rzecz rozwoju regionalnej ochrony zdrowia została odznaczona Srebrnym Gryfem Zachodniopomorskim.

Dorota Łabinowicz będzie zarządzać Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez najbliższe sześć lat. Zespół, którym pokieruje liczy blisko 1300 osób.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

