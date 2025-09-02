Nowy dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Konkurs na dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego został rozstrzygnięty.
Placówką pokieruje Dorota Łabinowicz, która pełniła wcześniej obowiązki zastępcy dyrektora WSPR. Wcześniej przez 22 lata pracowała w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, z czego 17 lat na stanowisku dyrektora. Za długoletnią pracę na rzecz rozwoju regionalnej ochrony zdrowia została odznaczona Srebrnym Gryfem Zachodniopomorskim.
Dorota Łabinowicz będzie zarządzać Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez najbliższe sześć lat. Zespół, którym pokieruje liczy blisko 1300 osób.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
