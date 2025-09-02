Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Śmietniki na ul. Poniatowskiego na razie zostaną [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zostaje tak, jak było przez ostatnie 60 lat - przynajmniej na razie. Chodzi o wywóz pojemników na odpady przy ulicy Poniatowskiego w Szczecinie.
W lipcu zajęliśmy się tym tematem na prośbę mieszkańców, którzy zostali zobowiązani przez miasto do wyznaczenia nowej lokalizacji dla śmietników. Problem w tym, że innego miejsca - jak sami relacjonowali - w okolicy nie ma.

Teraz już wiemy, że do czasu znalezienia konkretnego rozwiązania sytuacji pojemniki zostają na chodniku - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

- W tej chwili trwa analiza możliwości prawnych i technicznych, jeśli chodzi o rozwiązanie tej sytuacji. Natomiast poinformowaliśmy mieszkańców właśnie o tym, że jesteśmy na takim etapie, ale również o tym, że cały czas wywóz odpadów będzie odbywał się według harmonogramu i na zasadach jak dotychczas - mówi Cyza-Słomska.

Zamieszanie wokół pojemników na odpady to pokłosie interpelacji jednej z radnych, która "w imieniu mieszkańców" zgłosiła, że kosze utrudniają poruszanie się po chodniku. Mieszkańcy ulicy byli bardzo oburzeni, twierdząc, że problemu z przejściem nie ma, a radna nie skonsultowała się z nimi.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty