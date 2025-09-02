Policja podsumowała wakacje na drogach

Podczas wakacji kierowcy nad morzem mocniej dociskają pedał gazu. Pokazują to statystyki kołobrzeskiej policji, która podsumowała letnie interwencje na nadmorskich drogach.

W czasie zakończonych wakacji policjanci z powiatu kołobrzeskiego odnotowali blisko 1400 wykroczeń drogowych. Miejscowa drogówka nałożyła na kierowców dokładnie 844 mandaty, a w 114 przypadkach skończyło się wnioskami o ukaranie do sądu.





Statystyki pokazują, że najczęstszym powodem interwencji mundurowych była nadmierna prędkość. Na drogach powiatu kołobrzeskiego przez dwa wakacyjne miesiące zatrzymanych zostało 832 kierowców, którzy zbyt mocno wciskali pedał gazu.

Edycja tekstu: Michał Król

Policjanci interweniowali przy 289 kolizjach drogowych. Niestety nie obeszło się też bez poważnych wypadków. Łącznie w 14 takich zdarzeniach śmierć poniosły dwie osoby.