Radni osiedli opowiedzą chętnym o swoich doświadczeniach

Od lat angażują się w rozwój swoich osiedli. Teraz chcą podzielić się wiedzą i zarazić Szczecinian pasją do społecznictwa.

Klub Dwie Lewe Ręce organizuje spotkanie, na którym radni osiedli opowiedzą o swoich doświadczeniach i rozwieją wątpliwości związane ze zgłoszeniem kandydatury do nadchodzących wyborów - mówi Marcin Szneider, który od 10 lat jest radnym osiedla Warszewo.- Chcemy w tej dyskusji wymienić się swoimi doświadczeniami z działalności w Radach Osiedli. Podyskutować trochę o tym, jak można usprawnić ich działanie i czy warto w ogóle kandydować, czy jest sens - mówi radny osiedla.Szneider zaznacza, że ważne by w Radach Osiedla pojawiały się nowe osoby ze świeżym spojrzeniem.- Często jest tak, że panuje pewien dogmatyczny sposób myślenia i fajnie, że pojawia się ktoś nowy, kto może coś świeżego wnieść. Ja myślę, że byłem taką osobą, która starała się czasem pokazać jakiś inny punkt widzenia - mówi Marcin Szneider.Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 18:30 w Kooperatywie Łaźnia w Szczecinie. Swoją kandydaturę do Rady Osiedla zgłaszać można do 7 września w Urzędzie Miasta.