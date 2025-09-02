Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Torowa rewolucja na Powstańców Wielkopolskich trwa w najlepsze

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Po uruchomieniu torowiska pomiędzy placem Szyrockiego a szpitalem na Pomorzanach budowlańcy przenieśli się na odcinek od ulicy Szpitalnej do pętli tramwajowej.
Tramwajowa zmiana na Pomorzanach

Tramwajowa zmiana na Pomorzanach

Jak deklaruje wykonawca, czyli krakowska Grupa ZUE, zaawansowanie prac jest na poziomie 65 procent – mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

- Obecnie na całym odcinku prowadzone są roboty sieciowe, w tym instalacja kanalizacji deszczowej. Prowadzone są też prace konstrukcyjne na wlocie ulicy Orawskiej. Całość prac wykonawca szacuje, że jest na poziomie 65% - mówi Jachim.

Kierowcy pojadą aleją Powstańców Wielkopolskich na odcinku od placu Szyrockiego do ulicy Starkiewicza w październiku – dodaje rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

- I to pozwoli nam na rozpoczęcie prac w obrębie skrzyżowania Milczańska - Powstańców Wielkopolskich. Być może będzie to listopad, ale nie stawiałbym, że to będzie sam początek miesiąca - mówi Wojciech Jachim.

Grupa ZUE zawnioskowała do miasta o przesunięcie finalnego terminu zakończenia przebudowy alei Powstańców Wielkopolskich na koniec lipca przyszłego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Zaawansowanie prac jest na poziomie 65 procent – mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.
Kierowcy pojadą aleją Powstańców Wielkopolskich na odcinku od placu Szyrockiego do ulicy Starkiewicza w październiku – dodaje Jachim.

