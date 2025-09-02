Torowa rewolucja na Powstańców Wielkopolskich trwa w najlepsze

Po uruchomieniu torowiska pomiędzy placem Szyrockiego a szpitalem na Pomorzanach budowlańcy przenieśli się na odcinek od ulicy Szpitalnej do pętli tramwajowej.

Jak deklaruje wykonawca, czyli krakowska Grupa ZUE, zaawansowanie prac jest na poziomie 65 procent – mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.- Obecnie na całym odcinku prowadzone są roboty sieciowe, w tym instalacja kanalizacji deszczowej. Prowadzone są też prace konstrukcyjne na wlocie ulicy Orawskiej. Całość prac wykonawca szacuje, że jest na poziomie 65% - mówi Jachim.Kierowcy pojadą aleją Powstańców Wielkopolskich na odcinku od placu Szyrockiego do ulicy Starkiewicza w październiku – dodaje rzecznik Tramwajów Szczecińskich.- I to pozwoli nam na rozpoczęcie prac w obrębie skrzyżowania Milczańska - Powstańców Wielkopolskich. Być może będzie to listopad, ale nie stawiałbym, że to będzie sam początek miesiąca - mówi Wojciech Jachim.Grupa ZUE zawnioskowała do miasta o przesunięcie finalnego terminu zakończenia przebudowy alei Powstańców Wielkopolskich na koniec lipca przyszłego roku.