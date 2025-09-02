34 tysiące interwencji zespołów ratownictwa medycznego w wakacje w regionie

Wakacje za nami, jednak lekarze i ratownicy medyczni w tym czasie nie odpoczywali.

Edycja tekstu: Michał Król

Od 28 czerwca do 1 września odnotowaliśmy 34 tysiące interwencji zespołów ratownictwa medycznego w całym Zachodniopomorskiem - przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.- W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych i drogowych, zasłabnięć, urazów kończyn, urazów na skutek bójek i pobić, podtopień, wypadków przy pracy, reakcji alergicznych na użądlenia i ukąszenia, zaostrzenia chorób kardiologicznych, zaburzeń neurologicznych - wylicza Dorochowicz.Zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy również osobom leżącym w miejscach publicznych oraz osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.