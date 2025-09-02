Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

34 tysiące interwencji zespołów ratownictwa medycznego w wakacje w regionie

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacje za nami, jednak lekarze i ratownicy medyczni w tym czasie nie odpoczywali.
Od 28 czerwca do 1 września odnotowaliśmy 34 tysiące interwencji zespołów ratownictwa medycznego w całym Zachodniopomorskiem - przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych i drogowych, zasłabnięć, urazów kończyn, urazów na skutek bójek i pobić, podtopień, wypadków przy pracy, reakcji alergicznych na użądlenia i ukąszenia, zaostrzenia chorób kardiologicznych, zaburzeń neurologicznych - wylicza Dorochowicz.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy również osobom leżącym w miejscach publicznych oraz osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7815 razy)
  2. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 5849 razy)
  3. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5296 razy)
  4. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4633 razy)
  5. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4340 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Patryk Jaskulski
Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ROZMOWA]
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Palczyński
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty