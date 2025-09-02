Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie

W sprawie organizacji lekcji w szkole w Mierzynie napisali do nas rodzice czwartoklasistów. Dzieci przez cztery dni w tygodniu rozpoczynają lekcje po godzinie 12:10, w poniedziałek dopiero o 14:05, a kończą po 17.

Edycja tekstu: Michał Król

Nałożyło się na to wiele czynników - tłumaczyła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Iwona Kacperska-Kufel, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.- Niestety, w ostatnich dniach sierpnia były ruchy uczniów. Rodzice zapisywali, wypisywali, przepisywali dzieci. Dostawaliśmy również nowe informacje o dodatkowych zajęciach dla dzieci typu ścieżki edukacyjne czy nauczanie indywidualne, które musimy uwzględnić w planie lekcji - mówiła Kacperska-Kufel.Szkoła ma także za mało sal. Była budowana ponad 15 lat temu, gdy szkoła podstawowa miała 6 klas, a nie 8 jak teraz - dodała dyrektorka placówki.- Dla klas 4-8 do dyspozycji mam 16 sal, więc tu nie jest problem w liczbie dzieci. Jest ich dużo, ale to te siódme i ósme klasy generują nam godziny - mówiła dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.Iwona Kacperska-Kufel poinformowała także, że korekta planu ma być wprowadzona 15 września, o szczegółach jednak na razie nie można mówić. Czekamy również na komentarz gminy Dobra - czy planowana jest np. rozbudowa szkoły.