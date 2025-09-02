Atrakcje na świętowanie 80-lecia polskiej administracji w Świnoujściu

Z okazji 80-lecia polskiej administracji w Świnoujściu, Muzeum Rybołówstwa Morskiego szykuje wyjątkowe wydarzenie, które nawiąże do dawnych czasów i przyciągnie fanów nie tylko historii.

Edycja tekstu: Michał Król

Jednym z wydarzeń, jakie samorząd zaplanował z okazji jubileuszu polskiego Świnoujścia, jest tajemniczy event w muzeum. Sekret zdradza Lech Trawicki, dyrektor świnoujskiego muzeum.- Marzyłoby nam się 80 pojazdów na 80-lecie polskiej administracji w Świnoujściu. Będzie to spotkanie właścicieli zabytkowych pojazdów, część to będą polskie Junaki - mówi Trawicki.Sam pokaz klasyków polskiej motoryzacji, to nie wszystko.- Coś co możemy nazwać rajdem, czyli wycieczka do Białej Góry do siedziby oddziału Archiwum Państwowego, gdzie uczestnicy zobaczą oryginalne dokumenty związane z produkcją motocykla Junak - mówi dyrektor świnoujskiego muzeum.Wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 września.