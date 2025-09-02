Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
1 mln zł w kołobrzeskim budżecie obywatelskim

Region Przemysław Polanin

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
W Kołobrzegu wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji milion złotych.
Głosować można na jeden spośród 12 projektów, które po zgłoszeniu przez mieszkańców pozytywnie przeszły urzędniczą weryfikację. Joanna Pawlak z kołobrzeskiego magistratu mówi, że pierwsi mieszkańcy już oddali głosy.

- Głosowanie się rozpoczęło dzisiaj. Pierwsze kilkadziesiąt głosów zostało oddanych. Pierwszy głos siedem minut po północy - mówi Pawlak.

Wśród zgłoszonych projektów są zarówno inwestycje, jak i inicjatywy społeczne. Pełną listę można spotkać choćby przed ratuszem. Na co zagłosowaliby przyglądający się temu zestawieniu?

- To wiadomo, Mariany. Pojawiają się w różnych miejscach, trzeba je zobaczyć i niech będą. Rozsławiają nasze miasto tak jak krasnale we Wrocławiu. - To nowe centrum wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i dzieci przy Błogosława X - mówią mieszkańcy.

Głosowanie potrwa do 15 września, a może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec bez względu na wiek.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.
Relacja Przemysława Polanina z programu Tematy i Muzyka (TiM)

