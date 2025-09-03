Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Słowa mają ogromną moc"

Region

Źródło: pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)
Początek nowego roku szkolnego za nami, a na szkolnych korytarzach coraz częściej zaczyna pojawiać się język nienawiści i agresja - uważa gość Radia Szczecin na Wieczór psycholog Elżbieta Ciuksza.
W jej ocenie "słowa mają ogromną moc".

- Słowa bardzo bolą. Do słów przywiązujemy wbrew pozorom bardzo ważną rolę, bardzo ważne znaczenie. To, co nas czasami boli, to nawet nie słowo, ale sposób, w jaki to zostało powiedziane - mówi Ciuksza.

Dzieci z hejtem spotykają się nie tylko w szkole, ale także w sieci. Ponad 80 procent młodych ludzi albo samemu doświadczyło hejtu w internecie, albo przynajmniej widzą, jak jest powszechny. Takie dane płyną z raportu zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka.

