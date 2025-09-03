Początek nowego roku szkolnego za nami, a na szkolnych korytarzach coraz częściej zaczyna pojawiać się język nienawiści i agresja - uważa gość Radia Szczecin na Wieczór psycholog Elżbieta Ciuksza.

W jej ocenie "słowa mają ogromną moc".- Słowa bardzo bolą. Do słów przywiązujemy wbrew pozorom bardzo ważną rolę, bardzo ważne znaczenie. To, co nas czasami boli, to nawet nie słowo, ale sposób, w jaki to zostało powiedziane - mówi Ciuksza.Dzieci z hejtem spotykają się nie tylko w szkole, ale także w sieci. Ponad 80 procent młodych ludzi albo samemu doświadczyło hejtu w internecie, albo przynajmniej widzą, jak jest powszechny. Takie dane płyną z raportu zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka.