Parkingowiec w Szczecinie prawdopodobnie w październiku

Prawdopodobnie na początku października tego roku dostępny będzie dla kierowców nowy parkingowiec, który powstał w Szczecinie w tak zwanym kwartale 36.





Edycja tekstu: Kamila Kozioł Nowy dwupoziomowy parking podziemny czynny będzie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jednorazowo będzie mogło z niego korzystać ponad 260 kierowców.

Chodzi o dwupoziomowy parking podziemny znajdujący się przy ulicy Małkowskiego - mówi Prezes Zarządu spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Radosław Kanarek.- Mamy zawartą umowę jako spółka na dzierżawę tego parkingowca z Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, natomiast z tego co się orientujemy, trwają jeszcze prace odbiorowe, które mają zakończyć się pod koniec września, przełom października, z informacji na dziś - mówi Kanarek.Nowy parkingowiec nie będzie częścią Strefy Płatnego Parkowania. Jak informuje Radosław Kanarek, będą tutaj obowiązywały inne zasady.- Opłaty będą pobierane na zupełnie innych zasadach, na zasadach takich jak mają miejsce w każdym innym parkingowcu komercyjnym, czyli będzie to opłata godzinowa. Przewidujemy pulę miejsc na opłatę abonamentową dla mieszkańców czy dla podmiotów, które prowadzą w okolicy swoją działalność - dodaje Kanarek.