Parkingowiec w Szczecinie prawdopodobnie w październiku

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Prawdopodobnie na początku października tego roku dostępny będzie dla kierowców nowy parkingowiec, który powstał w Szczecinie w tak zwanym kwartale 36.
Chodzi o dwupoziomowy parking podziemny znajdujący się przy ulicy Małkowskiego - mówi Prezes Zarządu spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Radosław Kanarek.

- Mamy zawartą umowę jako spółka na dzierżawę tego parkingowca z Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, natomiast z tego co się orientujemy, trwają jeszcze prace odbiorowe, które mają zakończyć się pod koniec września, przełom października, z informacji na dziś - mówi Kanarek.

Nowy parkingowiec nie będzie częścią Strefy Płatnego Parkowania. Jak informuje Radosław Kanarek, będą tutaj obowiązywały inne zasady.

- Opłaty będą pobierane na zupełnie innych zasadach, na zasadach takich jak mają miejsce w każdym innym parkingowcu komercyjnym, czyli będzie to opłata godzinowa. Przewidujemy pulę miejsc na opłatę abonamentową dla mieszkańców czy dla podmiotów, które prowadzą w okolicy swoją działalność - dodaje Kanarek.

Nowy dwupoziomowy parking podziemny czynny będzie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jednorazowo będzie mogło z niego korzystać ponad 260 kierowców.

