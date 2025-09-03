Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Są plany na rozbudowę SP 16

Region Adam Wosik

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Będą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczecińskich Gumieniec. Chodzi o niewielki obszar ograniczony ulicami Chobolańską, Braniborską i Wierzbową. Zmiany w tej części Szczecina planowane są głównie pod kątem modernizacji Szkoły Podstawowej nr 16 - mówi przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Andrzej Radziwinowicz.
- Chodzi o rozbudowę szkoły, żeby zwiększyć pojemność tej szkoły, ale też rozbudować infrastrukturę sportową. Ja wiele lat też optowałem, będę zabiegał u prezydenta o to, żeby powstała jeszcze jedna szkoła na ulicy Cukrowej. Natomiast na dzień dzisiejszy zapada decyzja, aby zmieniać plan przestrzenny w kierunku takim, aby rozbudować szkołę na Chobolańskiej - mówi Radziwinowicz.

Nowe zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umożliwić mają między innymi budowę hali sportowej, wielofunkcyjnego boiska oraz zaplecza sanitarno-technicznego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Zmiany w tej części Szczecina planowane są głównie pod kątem modernizacji Szkoły Podstawowej nr 16 - mówi przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Andrzej Radziwinowicz.

