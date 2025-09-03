Zarzecki: obniżka stóp procentowych jest bardzo realna

Obniżka stóp procentowych, to bardzo realny scenariusz. To opinia gościa porannej audycji "Rozmowy pod krawatem" profesora Dariusza Zarzeckiego.

W jego ocenie inflacja w Polsce spadła do akceptowalnego poziomu, do tego jest stabilna. To wszystko sprawia, że Rada Polityki Pieniężnej może w środę zdecydować o obniżeniu stóp.- Obecnie można powiedzieć, że sytuacja się znacznie unormowała, bo o ile jeszcze w czerwcu mieliśmy inflację liczoną rocznie na poziomie ponad 4 proc., to teraz jest nieco ponad 3 proc. Komentatorzy oczekują, że będzie obniżka. Ja sądzę, że taka obniżka jest bardzo realna - mówi Zarzecki.Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej trwa. Decyzję w sprawie ewentualnego obniżenia stóp procentowych możemy poznać jeszcze w środę.