70 lat wisiał na ścianie teraz trafi do muzeum w Świnoujściu

Z Dolnego Śląska na Pomorze Zachodnie do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, zupełnie niespodziewanie między wczasowymi bagażami, przyjechał nowy eksponat. Jest równie zaskakujący, jak samo pojawienie się darczyńców.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Eksponat do Świnoujścia trafił w podróżnej torbie pani Krystyny, która nad morze przyjechała wypocząć z mężem, a przy okazji przekazać metrową... piłę.- Piłę od ryby piły. W mieszkaniu salonie i w małym pokoiku małą ozdobą była. Wystarczyło jej już pobytu u nas - mówi pani Krystyna.Nos piły rodzina posiadała od lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to eksponat został znaleziony w poniemieckiej piwnicy.- Teraz będzie cieszył oczy zwiedzających, mówi Leszek Kamiński z Muzeum Rybołówstwa. - Eksponat to jest część ryby piły nazywana rostrum. Podobno znaleziono to w czasie remontu piwnicy i okazało się, że to są przedwojenne zdobycze.Nowy eksponat jeszcze w tym tygodniu zawiśnie na ścianie wystawy "Fauna Mórz i Oceanów".