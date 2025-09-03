Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Nietrzeźwa i bez uprawnień wiozła wnuczkę do żłobka

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Komenda Miejska Policji w Stargardzie
Fot. Komenda Miejska Policji w Stargardzie
Wiozła wnuczkę mając pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci ze stargardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującą peugeotem kobietę. Alkomat wykazał pół promila.
Kobieta wiozła swoją niespełna dwuletnią wnuczkę. Jak tłumaczyła, jechały do żłobka dziewczynki. Okazało się też, że 46-latka ma zatrzymane prawo jazdy - także za jazdę "na podwójnym gazie". Na miejsce przyjechała rodzina kobiety, która zaopiekowała się dzieckiem i zabrała samochód.

46-latka odpowie teraz przed sądem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł


Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 5934 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5530 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4739 razy)
  4. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4414 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od 29 sierpnia oglądane 4253 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

... i po prze rwie.
Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Patryk Jaskulski
Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ROZMOWA]
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Palczyński

Najnowsze podcasty