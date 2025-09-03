Nietrzeźwa i bez uprawnień wiozła wnuczkę do żłobka

Wiozła wnuczkę mając pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci ze stargardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującą peugeotem kobietę. Alkomat wykazał pół promila.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł





Kobieta wiozła swoją niespełna dwuletnią wnuczkę. Jak tłumaczyła, jechały do żłobka dziewczynki. Okazało się też, że 46-latka ma zatrzymane prawo jazdy - także za jazdę "na podwójnym gazie". Na miejsce przyjechała rodzina kobiety, która zaopiekowała się dzieckiem i zabrała samochód.46-latka odpowie teraz przed sądem.