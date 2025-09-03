Nietrzeźwa i bez uprawnień wiozła wnuczkę do żłobka

Wiozła wnuczkę mając pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci ze stargardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującą peugeotem kobietę. Alkomat wykazał pół promila.
Kobieta wiozła swoją niespełna dwuletnią wnuczkę. Jak tłumaczyła, jechały do żłobka dziewczynki. Okazało się też, że 46-latka ma zatrzymane prawo jazdy - także za jazdę "na podwójnym gazie". Na miejsce przyjechała rodzina kobiety, która zaopiekowała się dzieckiem i zabrała samochód.
46-latka odpowie teraz przed sądem.
46-latka odpowie teraz przed sądem.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł