Szczecińscy działacze wyjaśnią jak zostać radnym osiedla

Zajmują się poprawą bezpieczeństwa, zgłaszaniem remontów i organizacją aktywności społecznych. Mowa o szczecińskich Radach Osiedli.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł





W związku ze zbliżającymi się wyborami Klub Dwie Lewe Ręce organizuje spotkanie, na którym mieszkańcy miasta będą mogli bliżej poznać działalność rad i zadać pytania odnośnie do wyborów - mówi Marcin Szneider, który od 10 lat jest radnym osiedla Warszewo.- Powiemy o tych podstawach, czyli co należy zrobić, żeby się dostać, kandydować w wyborach, ale też powiemy o tym, jak wygląda w praktyce taka praca w Radzie Osiedla - mówi Szneider.Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:30 w Kooperatywie Łaźnia przy ul. Koński Kierat w Szczecinie. Swoją kandydaturę do Rady Osiedla zgłaszać można do siódmego września w Urzędzie Miasta.