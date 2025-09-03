Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecińscy działacze wyjaśnią jak zostać radnym osiedla

Julia Nowicka

Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Zajmują się poprawą bezpieczeństwa, zgłaszaniem remontów i organizacją aktywności społecznych. Mowa o szczecińskich Radach Osiedli.
W związku ze zbliżającymi się wyborami Klub Dwie Lewe Ręce organizuje spotkanie, na którym mieszkańcy miasta będą mogli bliżej poznać działalność rad i zadać pytania odnośnie do wyborów - mówi Marcin Szneider, który od 10 lat jest radnym osiedla Warszewo.

- Powiemy o tych podstawach, czyli co należy zrobić, żeby się dostać, kandydować w wyborach, ale też powiemy o tym, jak wygląda w praktyce taka praca w Radzie Osiedla - mówi Szneider.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:30 w Kooperatywie Łaźnia przy ul. Koński Kierat w Szczecinie. Swoją kandydaturę do Rady Osiedla zgłaszać można do siódmego września w Urzędzie Miasta.

