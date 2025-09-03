Kask nie tylko dla nastolatków na hulajnodze - posłowie rozważają rozszerzenie przepisów

Kaski mają być obowiązkowe podczas jazdy na hulajnodze i rowerze. Ten nakaz ma dotyczyć osób do 16. roku życia, które nie przebywają pod opieką rodziców. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Teraz zajmie się nim Sejm. Policja apeluje, aby obowiązkiem objąć wszystkich użytkowników tego typu pojazdów, niezależnie od wieku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Posłowie nie wykluczają wniesienia poprawek do projektu - mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.- Każdy projekt ma to do siebie, że jest pewną bazą rozwiązań i tutaj w parlamencie można tę bazę rozszerzać czy nad nią dyskutować, więc nie chcę rozstrzygać jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt tych rozwiązań - mówi Witczak.Projekt popiera także opozycja. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski nie wyklucza, że jego partia będzie chciała zgłosić do niego poprawki.- Mi się wydaje, że to powinno zostać przedyskutowane w gronie ekspertów od ruchu drogowego, również ze środowiskiem medycznym. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby dyskutować na ten temat również w zakresie rozszerzenia obowiązku noszenia kasków przez wszystkich użytkowników hulajnóg - mówi Kurzejewski.Rząd chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać w przyszłym roku.