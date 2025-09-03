Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Młodzież ze Stargardu wcieli się w rolę naukowców

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Facebook / Fundacja Rogowo
Młodzież z regionu będzie mogła wcielić się w rolę naukowców - to dzięki projektowi Młodzi Strażnicy Rzeki Iny. Przedsięwzięcie łączy edukację ekologiczną, nowoczesne technologie i aktywne badania terenowe.
Młodzi ludzie będą się uczyć o ochronie środowiska przez praktykę i zdobędą wiedzę, której nie znajdą w podręcznikach - tłumaczy Iwona Spychalska, koordynatorka projektu z Fundacji Rogowo.

- Będą budować stacje meteorologiczne, mierniki jakości wody. Będziemy mieć badania terenowe, w tym podczas spływów kajakowych. Młodzież będzie analizować dane, uczyć się programowania - mówi Spychalska.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Trwa rekrutacja - zgłoszenia należy przesyłać na adres fundacjarogowo@gmail.com.

