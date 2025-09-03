W Karlinie powstał Lokalny Klub Rodzinny

Pierwszy w regionie Lokalny Klub Rodzinny oficjalnie otwarty. Powstał w Karlinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To miejsce dla rodziców dzieci do piątego roku życia - mają tam znaleźć wsparcie w budowaniu więzi z dzieckiem. Klub w Karlinie powstał w pomieszczeniach przy Jana Pawła II. Pozwoliła na to unijna dotacja w wysokości prawie 1,5 miliona zł.Docelowo w województwie zachodniopomorskim zostanie otwartych dziesięć Lokalnych Klubów Rodzinnych - m.in. w Chojnie, Goleniowie, Gryfinie i Międzyzdrojach.