Zainteresowanie programem Moje Zdrowie wzrosło podczas wakacji

Ponad milion osób w Polsce i prawie 58 tysięcy w Zachodniopomorskiem wypełniło ankiety w programie Moje Zdrowie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Zainteresowanie programem wyraźnie wzrosło podczas wakacji - przyznaje Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.- Na początku lipca w naszym województwie było 25 tysięcy zgłoszeń, aktualnie ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Od początku liderkami w programie są kobiety, 68 procent zgłoszeń pochodzi właśnie od nich, natomiast wśród mężczyzn zainteresowanie stopniowo wzrasta - mówi Olszewska.Program ruszył w maju i jest skierowany do osób od 20. roku życia. - Dołączenie do niego jest bardzo proste - przekonuje doktor Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.- Najpierw wypełniamy ankietę, możemy to zrobić w internetowym koncie pacjenta albo u swojego lekarza POZ. Po wypełnieniu ankiety możemy wykonać badania laboratoryjne. W ich skład wchodzi przede wszystkim: morfologia, poziom glukozy, poziom lipidów, poziom TSH - mówi Wiśniewska.Po badaniach otrzymamy zaproszenie do przychodni POZ na wizytę podsumowującą. W jej trakcie pracownik medyczny przeanalizuje wyniki badań, a także przygotuje indywidualny plan zdrowotny.