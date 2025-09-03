Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dar Młodzieży przybije do Świnoujścia

"Dar Młodzieży". Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców przybije do świnoujskiego portu. Dar Młodzieży przy nabrzeżu spędzi trzy dni. W tym czasie fregatę będzie można podziwiać nie tylko z zewnątrz.
Adrian Trydeński ze świnoujskiego magistratu zachęca, by odwiedzić również pokład trzymasztowca.

- Naprzeciwko kapitanatu portu zacumuje Dar Młodzieży. Będzie dostępny dla mieszkańców i gości. Niecodziennie takie żaglowce cumują w Świnoujściu, więc z pewnością jest to bardzo ciekawa atrakcja. Każdy powinien mieć szansę chociaż raz w życiu wejść na ten pokład i zobaczyć jak taki żaglowiec wygląda - mówi Trydeński.

Na jednostkę będzie można wejść w piątek między godz. 12 a 18, w sobotę i niedzielę od 10 do 18.

