Sedinum
W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny

Region Anna Pałamar

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]
Chodzi o 17 miejsc postojowych na ulicy Szymanowskiego, które do tej pory były zarezerwowane dla szczecińskich radnych.
Na wtorkowej sesji rady miasta zapadła decyzja, że miejsca będą ogólnodostępne. Szczecinianie będą mogli z nich korzystać raz dziennie przez maksymalnie 90 minut. Warunkiem będzie pobranie z parkomatu darmowego biletu.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

