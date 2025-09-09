W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny

Chodzi o 17 miejsc postojowych na ulicy Szymanowskiego, które do tej pory były zarezerwowane dla szczecińskich radnych.
Na wtorkowej sesji rady miasta zapadła decyzja, że miejsca będą ogólnodostępne. Szczecinianie będą mogli z nich korzystać raz dziennie przez maksymalnie 90 minut. Warunkiem będzie pobranie z parkomatu darmowego biletu.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł