Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Najstarsza szkoła w Kołobrzegu świętuje 80-lecie [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Z okazji 80-lecia najstarsza szkoła w Kołobrzegu zaprezentowała jubileuszowego poloneza i przygotowuje się do uroczystej akademii wieńczącej trwające od miesięcy obchody.
Polonez na 80 par z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. Na szkolnym boisku w tanecznym korowodzie wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele. „Jedynka” to pierwsza placówka edukacyjna założona w 1945 roku w powojennym Kołobrzegu.

Dyrektor szkoły Lidia Mikołajek mówi, że przez te wszystkie lata „Jedynka” zgromadziła liczną społeczność, która będzie mogła wkrótce wspólnie świętować w murach szkoły.

- Mamy takie rodziny wielopokoleniowe, że byli tutaj pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, teraz wnuki. Takie rodziny zapraszamy i nie tylko, bo zapraszamy też najstarszych absolwentów, byłych pracowników - mówi Mikołajek.

Uroczystości zaplanowano na 19 i 20 września. Szkoła liczy na obecność swoich absolwentów, których w ciągu 80 lat doczekała się blisko 5 tysięcy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od przedwczoraj oglądane 8612 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7192 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6113 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5246 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4269 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:30
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Więcej miejsc na parkingu przy pętli Turkusowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Motocykliści w Puszczy Wkrzańskiej pod okiem kamery [WIDEO]
Marek Duklanowski
Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty