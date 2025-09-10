Najstarsza szkoła w Kołobrzegu świętuje 80-lecie [ZDJĘCIA]

Z okazji 80-lecia najstarsza szkoła w Kołobrzegu zaprezentowała jubileuszowego poloneza i przygotowuje się do uroczystej akademii wieńczącej trwające od miesięcy obchody.

Polonez na 80 par z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. Na szkolnym boisku w tanecznym korowodzie wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele. „Jedynka” to pierwsza placówka edukacyjna założona w 1945 roku w powojennym Kołobrzegu.Dyrektor szkoły Lidia Mikołajek mówi, że przez te wszystkie lata „Jedynka” zgromadziła liczną społeczność, która będzie mogła wkrótce wspólnie świętować w murach szkoły.- Mamy takie rodziny wielopokoleniowe, że byli tutaj pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, teraz wnuki. Takie rodziny zapraszamy i nie tylko, bo zapraszamy też najstarszych absolwentów, byłych pracowników - mówi Mikołajek.Uroczystości zaplanowano na 19 i 20 września. Szkoła liczy na obecność swoich absolwentów, których w ciągu 80 lat doczekała się blisko 5 tysięcy.