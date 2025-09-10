Dwóch producentów chce dostarczyć autobusy dla SPA Klonowica

MAN i Solaris chcą dostarczyć sześć nowych autobusów przegubowych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica".

Edycja tekstu: Michał Król

Podobnie jak w przypadku dąbskiej spółki, będą to pojazdy typu mild hybrid, czyli z silnikiem elektrycznym wspomagającym główny silnik spalinowy.Złożone oferty przekraczają budżet zamawiającego, dlatego lewobrzeżna spółka chce zwrócić się do miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania.Nowe autobusy mają pomieścić minimum 130 osób. Zaczną służyć pasażerom w 2027 roku.Szczecin zamówił, albo jest w trakcie zamawiania 52 autobusów i tramwajów za ponad 300 milionów złotych.