Dwóch producentów chce dostarczyć autobusy dla SPA Klonowica

MAN i Solaris chcą dostarczyć sześć nowych autobusów przegubowych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica".
Podobnie jak w przypadku dąbskiej spółki, będą to pojazdy typu mild hybrid, czyli z silnikiem elektrycznym wspomagającym główny silnik spalinowy.
Złożone oferty przekraczają budżet zamawiającego, dlatego lewobrzeżna spółka chce zwrócić się do miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania.
Nowe autobusy mają pomieścić minimum 130 osób. Zaczną służyć pasażerom w 2027 roku.
Szczecin zamówił, albo jest w trakcie zamawiania 52 autobusów i tramwajów za ponad 300 milionów złotych.
