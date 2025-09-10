Pościg ulicami Stargardu zakończył przed budynkiem komendy policji.
Uciekał 38-latek, podejrzany o kradzież samochodu. Na widok policjantów mężczyzna zamknął się w aucie, uruchomił silnik i ruszył ulicami miasta... a tuż za nim kilka radiowozów.
Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, gdy przejeżdżał obok policyjnej komendy. 38-latek usłyszał sześć zarzutów i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
