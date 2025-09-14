Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Muzycy szczecińskiej filharmonii kolejny raz zagrali koncert dla mieszkańców - pod gołym niebem.
Filharmonicy na skwerze Waleriana Pawłowskiego to tradycyjne wydarzenie upamiętniające polskiego dyrygenta. Na ulicach Pogodna wybrzmiały dźwięki skrzypiec, wiolonczeli i akordeonu.

- Ja bardzo lubię muzykę klasyczną, jeszcze na dworze, to już w ogóle. Jeżeli jest taka okazja, to zawsze przychodzimy, żeby posłuchać z córką - mówi mieszkanka.

- Ja myślę, że to bardzo fajne doświadczenie, tym bardziej, że tutaj na skwerze imienia Waleriana Pawłowskiego, pomimo że jest to koncert plenerowy, jest bardzo dobra akustyka, jesteśmy bardzo podekscytowani - podkreśla Edyta Wolańska, skrzypaczka.

Marian Adamowicz, przewodniczący zarządu i Rady Osiedla Pogodno przyznaje, że "to jest fajny koncert w wykonaniu profesjonalistów". - Przychodzą, dzisiaj pogoda jest taka trochę nietypowa, jak zazwyczaj było bardzo ładnie, słonecznie, ale myślę, że się wypogodzi - powiedział Adamowicz.

Koncert upamiętniający Waleriana Pawłowskiego odbył się po raz 11. Organizatorem wydarzenia jest Rada Osiedla Pogodno.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Filharmonicy na skwerze Waleriana Pawłowskiego to tradycyjne wydarzenie upamiętniające polskiego dyrygenta. Na ulicach Pogodna wybrzmiały dźwięki skrzypiec, wiolonczeli i akordeonu.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od przedwczoraj oglądane 9759 razy)
  2. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9326 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4209 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3522 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3370 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór

Najnowsze podcasty