Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Muzycy szczecińskiej filharmonii kolejny raz zagrali koncert dla mieszkańców - pod gołym niebem.

Filharmonicy na skwerze Waleriana Pawłowskiego to tradycyjne wydarzenie upamiętniające polskiego dyrygenta. Na ulicach Pogodna wybrzmiały dźwięki skrzypiec, wiolonczeli i akordeonu.



- Ja bardzo lubię muzykę klasyczną, jeszcze na dworze, to już w ogóle. Jeżeli jest taka okazja, to zawsze przychodzimy, żeby posłuchać z córką - mówi mieszkanka.



- Ja myślę, że to bardzo fajne doświadczenie, tym bardziej, że tutaj na skwerze imienia Waleriana Pawłowskiego, pomimo że jest to koncert plenerowy, jest bardzo dobra akustyka, jesteśmy bardzo podekscytowani - podkreśla Edyta Wolańska, skrzypaczka.



Marian Adamowicz, przewodniczący zarządu i Rady Osiedla Pogodno przyznaje, że "to jest fajny koncert w wykonaniu profesjonalistów". - Przychodzą, dzisiaj pogoda jest taka trochę nietypowa, jak zazwyczaj było bardzo ładnie, słonecznie, ale myślę, że się wypogodzi - powiedział Adamowicz.



Koncert upamiętniający Waleriana Pawłowskiego odbył się po raz 11. Organizatorem wydarzenia jest Rada Osiedla Pogodno.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski