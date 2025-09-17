US planuje nowy akademik. Będzie bardziej ekskluzywny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uniwersytet Szczeciński przygotowuje nowy akademik dla swoich studentów. Uczelnia odpowiada na zmieniające się potrzeby studentów.

W ostatnich latach żacy znacznie chętniej wybierają pojedyncze pokoje, a nie jak wcześniej - te wieloosobowe - sprzyjające studenckiej integracji.



"To będzie piąty akademik Uniwersytetu Szczecińskiego" - mówi koordynator Osiedla Domów Studenckich US - Marek Michalak.



- Budynek nasz administracyjny jest przygotowywany do remontu i tam będziemy mieli już pokoje ekskluzywne dla osób, które chcą w takich warunkach mieszkać - podkreśla Michalak.



Nie wiadomo, kiedy nowy akademik w al. Wojska Polskiego będzie dostępny dla studentów. Inwestycja jest na etapie projektowania.



Autorka edycji: Joanna Chajdas