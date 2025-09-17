Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
US planuje nowy akademik. Będzie bardziej ekskluzywny

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Uniwersytet Szczeciński przygotowuje nowy akademik dla swoich studentów. Uczelnia odpowiada na zmieniające się potrzeby studentów.
W ostatnich latach żacy znacznie chętniej wybierają pojedyncze pokoje, a nie jak wcześniej - te wieloosobowe - sprzyjające studenckiej integracji.

"To będzie piąty akademik Uniwersytetu Szczecińskiego" - mówi koordynator Osiedla Domów Studenckich US - Marek Michalak.

- Budynek nasz administracyjny jest przygotowywany do remontu i tam będziemy mieli już pokoje ekskluzywne dla osób, które chcą w takich warunkach mieszkać - podkreśla Michalak.

Nie wiadomo, kiedy nowy akademik w al. Wojska Polskiego będzie dostępny dla studentów. Inwestycja jest na etapie projektowania.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
