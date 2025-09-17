Sezon grypowy za rogiem. Warto się zaszczepić

Fot. pixabay.com / Mojpe (CC0 domena publiczna)

Rozpoczął się sezon infekcyjny, warto więc pomyśleć o szczepieniach. W poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19.

Pojawiły się także pytania pacjentów czy razem z tą szczepionką można przyjąć również inny preparat chroniący, na przykład przed grypą.



- Taką opcję polecam szczególnie pacjentom starszym - mówi doktor Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Nie trzeba chodzić kilkukrotnie, żeby się zaszczepić. Można to zrobić na jednej wizycie. Podkreślam z całą stanowczością, że szczepienia są najlepszą metodą zapobiegania właśnie ciężkiemu przebiegowi choroby i występowaniu powikłań - podkreśla.



Farmaceuci przypominają, że nowa szczepionka przeciw COVID-19 to zaktualizowana wersja poprzedniego preparatu.



- Zawiera materiał dostosowany do najnowszych wariantów wirusa, które obecnie dominują - tłumaczy Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. - Dzięki temu daje skuteczniejszą ochronę niż dotychczasowa. Sama zaś technologia pozostała ta sama. Jest to sprawdzone i bezpieczne. Zmienia się jedynie skład. Podobnie jak w przypadku corocznych szczepionek przeciwko grypie.



Obecnie trwa proces dystrybucji nowej szczepionki do aptek na terenie całego kraju. Pod koniec miesiąca preparat ma być dostępny dla wszystkich chętnych pacjentów.



