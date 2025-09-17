Rząd o okrętach podwodnych i Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry

Zdjęcie podglądowe. USS Georgia to amerykański okręt podwodny napędzany przez siłownię jądrową. Fot. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kimberly Clifford / Wikipedia (domena publiczna)

Rząd podejmie w środę decyzje o uruchomieniu programu Orka. Chodzi o zakup nowych okrętów podwodnych dla polskiej armii.

Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło łącznie siedem firm, w tym dwie z Korei Południowej, po jednej z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Włoch.



Premier Donald Tusk zapowiedział, że zostanie podjęta uchwała w sprawie zakupu okrętów do końca roku. Szef rządu zaznaczył, że wszystkie oferty w tej sprawie zostały przebadane, a teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie.



Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Obejmie on obszar o powierzchni 3 tys. 856 hektarów w województwie zachodniopomorskim. Będzie to pierwszy od 24 lat nowy park narodowy, równocześnie będzie to też 24. park narodowy w Polsce. Na tym terenie występuje ponad 230 gatunków ptaków. Obszar planowanego parku to też największe w tej części Europy torfowisko.



Pomysł utworzenia parku narodził się oddolnie. To mieszkańcy regionu zwrócili się z taką prośbą do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inicjatywa ta uzyskała szerokie poparcie.



