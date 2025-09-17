Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Rząd o okrętach podwodnych i Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Zdjęcie podglądowe. USS Georgia to amerykański okręt podwodny napędzany przez siłownię jądrową. Fot. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kimberly Clifford / Wikipedia (domena publiczna)
Rząd podejmie w środę decyzje o uruchomieniu programu Orka. Chodzi o zakup nowych okrętów podwodnych dla polskiej armii.
Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło łącznie siedem firm, w tym dwie z Korei Południowej, po jednej z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Włoch.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że zostanie podjęta uchwała w sprawie zakupu okrętów do końca roku. Szef rządu zaznaczył, że wszystkie oferty w tej sprawie zostały przebadane, a teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie.

Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Obejmie on obszar o powierzchni 3 tys. 856 hektarów w województwie zachodniopomorskim. Będzie to pierwszy od 24 lat nowy park narodowy, równocześnie będzie to też 24. park narodowy w Polsce. Na tym terenie występuje ponad 230 gatunków ptaków. Obszar planowanego parku to też największe w tej części Europy torfowisko.

Pomysł utworzenia parku narodził się oddolnie. To mieszkańcy regionu zwrócili się z taką prośbą do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inicjatywa ta uzyskała szerokie poparcie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Sylwii Białek [IAR]

