Wszczęła awanturę, po czym zaatakowała policjantów

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejne znieważenie i naruszenie nietykalności interweniujących policjantów. Doszło do tego w Złocieńcu.
Mundurowi otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która wszczęła awanturę domową.

W trakcie interwencji pijana 37-latka zachowywała się agresywnie, nie reagowała na wydawane przez policjantów polecenia, a następnie znieważyła funkcjonariuszy oraz naruszyła ich nietykalność cielesną. Za popełnione czyny odpowie przed sądem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

