Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

To najgorszy sezon w świnoujskim porcie jachtowym [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Tak słabego sezonu w świnoujskim porcie jachtowym jeszcze nie było. Powodem może być kapryśne lato, ale sytuację może uratować jeszcze ciepła, słoneczna i bezwietrzna jesień.
Sezon żeglarski jeszcze trwa, ale szczyt już za nami. Ten, jak mówi Marek Świderski, kierownik mariny, optymizmem nie napawa.

- To był dla nas bardzo trudny sezon. Pogoda nas nie rozpieszczała. Mieliśmy bardzo zimny czerwiec, zimny lipiec i de facto 10 dni ładnej pogody w sierpniu. To pierwszy raz w historii, kiedy odnotowaliśmy więcej jachtów odwiedzających nas w sierpniu niż w lipcu - tłumaczy Świderski.

Spadek widoczny jest nie tylko w kontekście pogody. - Najwięcej jachtów jest pod banderą niemiecką, aczkolwiek też w tym roku odnotowaliśmy, że gości z Niemiec było znacznie mniej niż w poprzednich latach. Nie wiemy do końca z czego to się bierze... - dodaje Świderski.

W te wakacje obłożenie mariny w szczytowym momencie wynosiło 2 tys. jachtodni. Dla porównania w rekordowym sezonie (2021 roku) było to 5,5 tys.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10650 razy)
  2. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od wczoraj oglądane 5475 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3488 razy)
  4. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3279 razy)
  5. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3116 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mural kolejowy wjeżdża na ulicę Kolumba [WIDEO, ZDJĘCIA]
Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Grzegorz Napieralski

Najnowsze podcasty