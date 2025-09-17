Kołobrzeski Budżet Obywatelski. Zwycięskie projekty wyłonione

Trzy projekty zostaną zrealizowane w ramach kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego. Znane są wyniki głosowania mieszkańców, którzy mogli wybierać spośród 12 propozycji.
W głosowaniu wzięły udział ponad trzy tysiące osób. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że pokazuje to, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
- Ja bardzo cieszę się, że udało nam się tak wielu kołobrzeżan zaangażować do aktywności - dodaje Mieczkowska.
Zwyciężył projekt budowy nowego centrum wypoczynku i rekreacji przy ulicy Bogusława X. Autorki projektu Katarzyna Niewiarowska i Ewa Fic cieszą się, że osiedle Lęborskie zyska nowy plac zabaw.
- Urządzenia bezpieczne, przede wszystkim z bezpieczną nawierzchnią, będą już w przyszłym roku zrealizowane i dostępne. Znajdzie się również na placu sprzęt, z którego będą mogły skorzystać dzieci z niepełnosprawnościami - mówią pomysłodawczynie.
W puli miliona złotych zmieściły się jeszcze dwa inne projekty. To strefa relaksu z hamakami w Podczelu i akcja darmowej sterylizacji zwierząt.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
