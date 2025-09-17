Prezydent uspokaja w sprawie cen w parkingowcu

Więcej pytań niż odpowiedzi - jak na razie - w sprawie nowego parkingowca w Szczecinie przy ul. Małkowskiego. Opóźniona o ponad rok inwestycja ma być gotowa w październiku, ale nadal nie wiadomo np. ile będzie trzeba zapłacić za parkowanie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że parkowanie w nowym obiekcie będzie droższe niż w Strefie Płatnego Parkowania. Do tej kwestii odniósł się w porannej "Rozmowie pod Krawatem" prezydent Szczecina. Jak tłumaczył Piotr Krzystek – trwają odbiory tej inwestycji i ustalany jest cennik.Koszt godziny parkowania na biletach będzie niższy niż w strefie płatnego parkowania. Natomiast jeżeli chodzi o abonamenty, to pewnie będą nieznacznie wyższe niż w strefie płatnego parkowania, dlatego że w parkingu podziemnym każda godzina będzie opłacana. To nie będzie tak, że po godz. 17 tam stoimy za darmo - mówi prezydent.Parkingowiec pomieści 262 samochody. Kosztował ponad 50 milionów złotych. Inwestorem jest szczeciński TBS, administratorem parkingu będzie miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.