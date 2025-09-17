Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Prezydent uspokaja w sprawie cen w parkingowcu

Region Piotr Tolko

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Więcej pytań niż odpowiedzi - jak na razie - w sprawie nowego parkingowca w Szczecinie przy ul. Małkowskiego. Opóźniona o ponad rok inwestycja ma być gotowa w październiku, ale nadal nie wiadomo np. ile będzie trzeba zapłacić za parkowanie.
Nowy parkingowiec przy ul. Małkowskiego. Mieszkańcy: czekamy z utęsknieniem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowy parkingowiec przy ul. Małkowskiego. Mieszkańcy: czekamy z utęsknieniem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że parkowanie w nowym obiekcie będzie droższe niż w Strefie Płatnego Parkowania. Do tej kwestii odniósł się w porannej "Rozmowie pod Krawatem" prezydent Szczecina. Jak tłumaczył Piotr Krzystek – trwają odbiory tej inwestycji i ustalany jest cennik.

Koszt godziny parkowania na biletach będzie niższy niż w strefie płatnego parkowania. Natomiast jeżeli chodzi o abonamenty, to pewnie będą nieznacznie wyższe niż w strefie płatnego parkowania, dlatego że w parkingu podziemnym każda godzina będzie opłacana. To nie będzie tak, że po godz. 17 tam stoimy za darmo - mówi prezydent.

Parkingowiec pomieści 262 samochody. Kosztował ponad 50 milionów złotych. Inwestorem jest szczeciński TBS, administratorem parkingu będzie miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że parkowanie w nowym obiekcie będzie droższe niż w Strefie Płatnego Parkowania. Do tej kwestii odniósł się w porannej "Rozmowie pod Krawatem" prezydent Szczecina. Jak tłumaczył Piotr Krzystek – trwają odbiory tej inwestycji i ustalany jest cennik.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10682 razy)
  2. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od wczoraj oglądane 6030 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3503 razy)
  4. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3305 razy)
  5. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3125 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mural kolejowy wjeżdża na ulicę Kolumba [WIDEO, ZDJĘCIA]
Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty