Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów

Region Julia Nowicka

Fot. CBŚP/Zdjęcie ilustracyjne
Fot. CBŚP/Zdjęcie ilustracyjne
Nielegalna fabryka papierosów w powiecie szczecineckim. Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego zlikwidowało produkcję wyrobów tytoniowych.
Służby zabezpieczyły ponad 1,5 tys. kilogramów tytoniu i 350 tysięcy nielegalnych papierosów. W sprawie zatrzymano siedmiu podejrzanych - dwóch obywateli Białorusi, czterech Ukrainy i jednego Polaka. Sześć osób usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wyrobem artykułów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 2,6 miliona złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

