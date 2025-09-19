Utrudnienia w okolicach Wałów Chrobrego

W związku z organizacją kiermaszu "Pamiętajcie o ogrodach" w najbliższy weekend z ruchu zostaną wyłączone Wały Chrobrego i ich okolice.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Utrudnienia obejmą nie tylko odcinek Wałów od Wawelskiej do Zygmunta Starego, ale również same ulice Zygmunta Starego, Szczerbcową i Wawelską. W ich przypadku zamknięte zostaną odcinki od Jarowita do Wałów.Zakaz ruchu będzie obowiązywać w tych miejscach od piątku o godzinie 17:00 do niedzieli, do godziny 19:45.