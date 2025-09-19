Uczniowie szczecińskiego CKS wyruszą na Sprzątanie Świata

Młodzi sportowcy ze Szczecina złapią za worki i posprzątają prawy brzeg miasta.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W ramach akcji "Sprzątanie świata z EcoGeneratorem" uczniowie Centrum Kształcenia Sportowego posegregują odpady w rejonie ulic Pomarańczowej, Lnianej, Turkusowej i przy skateparku na osiedlu Majowym.Oprócz tego młodzież odbędzie warsztaty edukacyjne, pokazujące jak zebrane śmieci przekształcane są w energię, która później zasila miasto. Wydarzenie odbywa się w ramach akcji Sprzątania Świata.