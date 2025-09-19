Wojewódzka 175 do remontu

W połowie października rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie. Z trasy korzystają między innymi kierowcy jadący z Choszczna do Kalisza Pomorskiego.
Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Przebudowane zostaną: jezdnia, chodniki, zjazdy i zatoki postojowe, a także sieci: kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, oświetleniowa i teletechniczna.
Koszt robót budowlanych wyniesie prawie 6 milionów złotych. Wykonawca ma rok na zakończenie prac.
