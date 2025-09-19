Ptasi Korowód przejdzie pod Ogniste Ptaki

Ptasi Korowód przejdzie - a raczej przeleci - ulicami Szczecina. To wydarzenie Galerii Tworzę Się nawiązując do ich wystawy "Rezerwat Totalny".

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dzieci w kolorowych strojach i w rytmie samby przejdą od Placu Solidarności do Ognistych Ptaków Hasiora. Następnie w Parku Kasprowicza odbędzie się Ptasi Piknik, a tam warsztaty, sesje fotograficzne i ptasie animacje.Ideą wydarzenia jest upamiętnienie szczecińskiego przyrodnika Paula Robiena oraz wsparcie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Start o godzinie 12.