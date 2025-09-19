Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ptasi Korowód przejdzie pod Ogniste Ptaki

Region Julia Nowicka

Rzeźba "Ogniste Ptaki" autorstwa Władysława Hasiora. Fot. Urząd Miasta Szczecin
Rzeźba "Ogniste Ptaki" autorstwa Władysława Hasiora. Fot. Urząd Miasta Szczecin
Ptasi Korowód przejdzie - a raczej przeleci - ulicami Szczecina. To wydarzenie Galerii Tworzę Się nawiązując do ich wystawy "Rezerwat Totalny".
Dzieci w kolorowych strojach i w rytmie samby przejdą od Placu Solidarności do Ognistych Ptaków Hasiora. Następnie w Parku Kasprowicza odbędzie się Ptasi Piknik, a tam warsztaty, sesje fotograficzne i ptasie animacje.

Ideą wydarzenia jest upamiętnienie szczecińskiego przyrodnika Paula Robiena oraz wsparcie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Start o godzinie 12.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

