RSnW: "Poradnik bezpieczeństwa" ma wypracować dobre nawyki

Sam spakowany plecak nie wystarczy - poczucie bezpieczeństwa budują nawyki - mówili eksperci w audycji Radio Szczecin na Wieczór.





- Prostej rzeczy - nawigacji się nauczyć, posługiwania mapą, busolą, na przykład idąc na grzyby - dla zabawy można potrenować sobie taką nawigację - mówi Korba.

Na stronach rządowych dostępny jest już "Poradnik bezpieczeństwa", czyli instrukcja jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Jak mówi były antyterrorysta, dr Damian Muszyński, poradnik nie ma budzić lęku czy siać paniki, a służyć do budowania nawyków związanych z bezpieczeństwem.- One budują w człowieku taką pewność siebie, bo jeżeli coś rzeczywiście zrobimy, raz, drugi, trzeci, to się okaże, że to wcale nie jest takie straszne, a może nawet się okazać, że to jest przyjemne - mówi Muszyński.O tym, jak reagować w kryzysowych sytuacjach możemy uczyć się podczas wykonywania codziennych aktywności podpowiada Arkadiusz Korba, członek stowarzyszenia Commando.W Poradniku Bezpieczeństwa znajdziemy między innymi informacje o sygnałach alarmowych, jak reagować w przypadku blackoutu, pożaru czy ewakuacji, ale też jak udzielić pierwszej pomocy.