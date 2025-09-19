Weekend pełen wrażeń dla właścicieli psów z regionu

W regionie szykuje się weekend na czterech łapach. W sobotę i niedzielę nie zabraknie wydarzeń dla miłośników psów.

Na początek dni otwarte schroniska w Dobrej. Od godziny 11 będzie można skorzystać z porady behawiorysty, bezpłatnie zaczipować psa, ale i wziąć udział w biegu ze swoim pupilem.Również w sobotę w Galerii Turzyn odbędzie się spotkanie z wolontariuszami, którzy ratują psiaki uważane przez społeczeństwo za niebezpieczne i dające im lepsze życie. Nie zabrakniestoisk z artykułami dla czworonogów.Natomiast w niedzielę w dąbskim domu kultury - łapa w łapę - piknik rodzinny z warsztatami i pokazami psich sportów.A dla lubiących sport, w Sosnowicach wystartuje Rajd na 6 łapach. Tu udział wziąć można ze swoim pupilem bądź podopiecznym schroniska.