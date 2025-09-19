Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Weekend pełen wrażeń dla właścicieli psów z regionu

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / ZigmarsBerzins (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / ZigmarsBerzins (CC0 domena publiczna)
W regionie szykuje się weekend na czterech łapach. W sobotę i niedzielę nie zabraknie wydarzeń dla miłośników psów.
Na początek dni otwarte schroniska w Dobrej. Od godziny 11 będzie można skorzystać z porady behawiorysty, bezpłatnie zaczipować psa, ale i wziąć udział w biegu ze swoim pupilem.

Również w sobotę w Galerii Turzyn odbędzie się spotkanie z wolontariuszami, którzy ratują psiaki uważane przez społeczeństwo za niebezpieczne i dające im lepsze życie. Nie zabraknie
stoisk z artykułami dla czworonogów.

Natomiast w niedzielę w dąbskim domu kultury - łapa w łapę - piknik rodzinny z warsztatami i pokazami psich sportów.

A dla lubiących sport, w Sosnowicach wystartuje Rajd na 6 łapach. Tu udział wziąć można ze swoim pupilem bądź podopiecznym schroniska.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Julii Nowickiej

Najnowsze podcasty